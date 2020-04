Em roubo a carro, motorista de app é feito refém e é baleado em Manaus

Manaus- Na tarde desta terça-feira (21) no Parque São Pedro, Zona Oeste de Manaus, homens trocaram tiros com a polícia causando terror na região. De acordo com informações da polícia, o grupo estava sequestrando um motorista de aplicativo quando a Rocam foi acionada.

O quarteto solicitou uma corrida por aplicativo e na hora do embarque anunciou o assalto. Após isso, a vítima (que não teve a identidade revelada) foi amarrada e colocada no banco de trás do carro, modelo Siena e de cor preta. Um dos bandidos começou a conduzir o veículo.

A Rocam foi acionada por testemunhas da região e deu início às buscas. Quando estavam se aproximando do carro, os criminosos tentaram fugir. Na ocasião, começou o tiroteio. Sem conhecer o lugar, o quarteto entrou em uma rua sem saída e foi rendido pela polícia.

Durante o crime, o motorista - que estava amarrado - foi atingido. Um dos integrantes do grupo também foi baleado. Ambos foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Campos Sales, localizada no bairro Tarumã, Zona Norte da capital amazonense.

Além de um criminoso baleado, outros dois homens foram presos e um terceiro conseguiu fugir por uma área de mata perto do local. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DHES) investigará o caso.