Criminosos matam homem e jogam corpo no Rio Negro, em Manaus

Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando há cerca de 150 metros da ponte do Educandos, Zona Centro-sul de Manaus, na manhã desta quarta-feira (22).

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), por volta das 8h30 da manhã, a vítima é do sexo masculino e aparenta ter entre 25 a 30 anos de idade. A vítima estava com uma marca de bala na cabeça e várias escoriações. Ele estava trajando apenas um short jeans azul e não possui nenhum documento que possa identificá-lo. Possivelmente, o homem foi assassinado e depois jogado no rio pelo criminosos.

O homem tinham uma marca de tiros na cabeça | Foto: Yasmin Feitosa

Segundo o subtenente Liberato, do Corpo de Bombeiro, eles estariam atendendo a uma denúncia sobre um homem que, segundo familiares, teria desaparecido na água, no momento das buscas, eles foram informados do corpo que estava boiando.

"Os próprios familiares da primeira denúncia nos informaram que havia este corpo boiando na saída do Educandos. Fomos ao local e fizemos a remoção do corpo até o Pelotão Fluvial", disse Liberato.

A família da primeira vítima foi ao local, mas não reconheceu o homem. Ele foi levado para a sede do IML. Polícia Civil deve investigar o caso.