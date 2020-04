Peixeiro desaparece no rio Negro após ser assaltado por 'piratas'

Manaus- O peixeiro Sílvio de Castro da Silva desapareceu na madrugada desta quarta-feira (22), após a embarcação em que estava ter sido abordada por outra de pequeno porte nas proximidades da balsa amarela, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. O homem desapareceu após o ataque de "piratas".

De acordo com informações dos Bombeiros, "piratas", que estavam em uma embarcação, se aproximaram de outra embarcação, onde estavam dois peixeiros e anunciaram o assalto. As vítimas se jogaram no rio Negro, mas somente um conseguiu chegar à margem e pisou em terra firme.