Casal é preso por levar drogas de Manaus para Presidente Figueiredo

A polícia está realizando fiscalizações diariamente | Foto: Divulgação

Manaus - Um casal foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com drogas, durante uma fiscalização na entrada do município de Presidente Figueiredo. A prisão aconteceu na manhã da última terça-feira (21), por volta das 10h.

A equipe realizava fiscalização de rotina quando abordou um veículo modelo Prisma que se deslocava no sentido Manaus/Presidente Figueiredo.

Os policiais perceberam bastante nervosismo no casal e realizaram uma busca no carro. A equipe encontrou 200g de maconha e 304g de cocaína em um compartimento do veículo.

Marta Pereira Lagos de 20 anos e Diego Oliveira da Costa de 22 anos, foram presos em flagrante por traficar entorpecentes de Manaus para Presidente Figueiredo.

Eles foram apresentados no 37° Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado no município, onde estarão à disposição da justiça.