Homem é encontrado morto em condomínio no Parque 10

O corpo foi levado para o IML | Foto: Divulgação

Manaus - Na tarde desta quarta-feira (22), o Instituto Médico Legal (IML), removeu por volta das 12h30, o corpo de um homem em um condomínio, localizado no bairro Parque 10, Zona Centro-sul de Manaus.

O homem foi identificado como Marcelo Ramos Salustiano, de 46 anos. Segundo informações de um vigilante, ele era morador do condomínio Uirapuru, bloco F, há 7 meses.

Segundo o Tenente Dantas, as informações são de que ele estaria aparentemente sob efeitos de drogas ou bebida alcoólica.

"Ele estava visivelmente drogado e identificamos o cidadão totalmente desfigurado, segundo a vizinhança ele estava pulando os muros das residências, apesar dos portões estarem abertos", disse o Tenente.

Ainda segundo Dantas, Marcelo foi encontrado com vários arranhões pelo corpo, como joelhos, braços e o rosto, ferimentos ocasionamos possivelmente no momento em que tentava pular os muros.

O vigilante do condomínio, informou que Marcelo nunca tinha apresentado esse tipo de comportamento, mas, nesse dia, ele teria entrado no condomínio com uma faca nas mãos. Assustado, o vigilante ligou para a 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência.

Ao ver que a polícia estava sendo chamada, Marcelo tentou fugir do local, quando começou a tentar subir os muros do condomínio, mas, acabou caindo e bateu com a cabeça, há suspeitas de que houve traumatismo craniano.

A perícia foi feita no local e as investigações seguem por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).