No AM, homens são presos com arma e material para embalo drogas

Material apreendido durante a ação policial | Foto: Divulgação

Urucurituba - Quatro homens foram presos na manhã dessa terça-feira (21) e um adolescente de 16 anos foi apreendido por suspeitas de envolvimento em tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, no município de Urucurituba (a 208 quilômetros de Manaus). Com eles, os policiais apreenderam material para embalar drogas, uma espingarda calibre 20 e um motor de popa.

Os policiais do 1º Grupamento da Polícia Militar (GPM), por meio do 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados, por volta das 9h30 da terça-feira, para dar apoio a profissionais da secretaria de Saúde com relação a um homem que teria saído de Itacoatiara e entrado de forma clandestina no distrito de Itapeaçu. A equipe se dirigiu ao local e, a partir de denúncias a respeito do indivíduo, verificou que ele tinha na verdade ido receber uma carga de entorpecentes no porto do Pascoal, às margens do Paraná do Ramos.

Com a chegada da guarnição ao local, os suspeitos empreenderam fuga, dois deles entrando na mata, e os outros quatro, em uma voadeira usada para transportar a droga. A equipe conseguiu o apoio de uma lancha rápida e seguiu atrás dos quatro, que desceram o Paraná rumo à Vila Alves. Algum tempo depois, a equipe conseguiu avistar a embarcação já com apenas três homens. Ao avistar a lancha com os policiais, os suspeitos abandonaram a voadeira no rio e saíram correndo na margem do Paraná, sendo logo alcançados e detidos.

Perguntados sobre o quarto criminoso, os suspeitos informaram que ele havia descido na Vila Alves e fugido pelo mato, tomando rumo ignorado. Os detidos foram conduzidos para o Distrito de Itapeaçu e, assim que a equipe chegou ao porto do Distrito, a outra equipe que havia permanecido já tinha detido os outros dois suspeitos, que tinham fugido por terra. Uma espingarda de calibre 20, que estava em posse de um deles, foi apreendida.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos envolvidos, que foram conduzidos ao 41° Distrito Integrado de Polícia (DIP) em Urucurituba, para os procedimentos legais.

*Com informações da assessoria