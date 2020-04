Vídeo: motociclista assalta crianças no bairro Armando Mendes

Manaus- Um homem não identificado é suspeito de assaltar duas crianças na manhã desta terça-feira (21), na rua B, no bairro Armando Mendes , Zona Leste de Manaus. Durante o assalto ele pilotava uma motocicleta. Segundo os moradores do bairro, esse é o terceiro assalto que o homem comete na área este mês, sempre com a mesma abordagem e mesmas características.

Os moradores reclamam da segurança do bairro | Foto: Divulgação

No vídeo compartilhado nas redes sociais, o assaltante se aproveita de um momento de descuido das crianças, e ordena que elas entreguem o objeto que portavam, algo semelhante a um aparelho celular.

Os moradores solicitam que a segurança no Armando Mendes seja reforçada, já que há muitos assaltos à mão armada no bairro.

Veja o vídeo:

| Autor: Divulgação

Leia também: Homem é preso após assaltar mãe e filha na zona Leste de Manaus