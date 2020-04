Homem é preso por distribuir drogas no bairro Novo Aleixo

Material apreendido pela equipe do 6° DIP | Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus - Alessandro dos Santos Ramos, de 27 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (22). por volta das 10h30, por envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão ocorreu na residência do infrator, situada na rua Jericó, comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Novo Aleixo, Zona Norte da cidade.

Segundo o delegado Jander Mafra, titular do 6° Distrito Integrado de Polícia, a equipe recebeu denúncias anônimas, relatando que Alessandro estaria comercializando substâncias entorpecentes no local mencionado, e nesta manhã conseguiram efetuar a prisão do homem. No lugar, foram encontrados cerca de 400 gramas de oxi, uma balança, além de R$ 250 em espécie.

“Após tomarmos conhecimento do caso, nós nos descolocamos ao local delatado para averiguar a denúncia, onde foi constatada a veracidade das informações. Diante disso efetuamos a prisão de Alexandre em flagrante pelo crime", explicou Mafra.

Procedimentos

Alessandro foi autuado por tráfico de drogas. Após os trâmites cabíveis ele irá passar por audiência de custódia por meio de videoconferência.

