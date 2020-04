Após agredir os pais, homem é preso no Cacau Pirêra

Cacau Pirêra - Mais um episódio de violência no Estado do Amazonas. Desta vez, um idoso de 74 anos e uma mulher de 54 anos foram agredidos fisicamente pelo próprio filho. O caso aconteceu no Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba (distante 27 quilômetros em linha reta de Manaus). Anderson Lima de Souza, de 23 anos, foi preso no final da tarde desta quarta-feira (22).

Conforme o delegado Orlando Amaral, titular do Posto de Policiamento Integrado (PPI) do local, o suspeito é usuário de drogas e passou a agredir o pai e a mãe com socos durante uma discussão.

"Os irmãos dele também se meteram na confusão e a Polícia Militar teve de ser acionada para atender a ocorrência. O suspeito foi detido e conduzido à base policial", relatou Amaral.

O delegado destacou que Anderson é usuário de drogas e que o fato já havia acontecido outras vezes.

Procedimentos

Na base do PPI, Anderson foi autuado em flagrante por violência doméstica. O jovem deve permanecer à disposição da Justiça.