Corpo é removido de lixeira viciada no Distrito Industrial, em Manaus

Manaus - Um corpo, de uma vítima do sexo masculino, foi encontrado, nesta quinta-feira (23), em uma lixeira viciada na avenida Flamboyant, no Distrito Industrial II, Zona Leste de Manaus.

A denúncia foi realizada por moradores, que encontraram o cadáver, por volta das 7h da manhã. A 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada e atendeu a ocorrência.

Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), esteve no local e há suspeitas de que o corpo do homem tenha sido desovado no local. O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte, para descobrir a identificação e causa da morte da vítima.

Outro caso

Na noite do dia 8 de novembro de 2019, uma sexta-feira, o corpo de um adolescente, na época não identificado, aparentando ter entre 15 a 17 anos, foi encontrado por moradores que sentiram o odor forte na região e conseguiram localizar o jovem morto na avenida dos Oitis, também no bairro Distrito Industrial.