Passageiro é preso tentando levar droga de Manaus para São Paulo

A droga estava escondida no meio da roupa do passageiro | Foto: divulgação

Manaus - Durante fiscalização no setor de despacho de malas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, localizado na Zona Oeste de Manaus, a Polícia Federal prendeu um homem de 19 anos com 16 kg de maconha. A prisão foi realizada na última quarta-feira (22).

Ele tentava embarcar com destino ao Aeroporto de Viracopos, no município de Campinas, em São Paulo. A droga estava camuflada entre objetos pessoais do passageiro, cerca de oito tabletes, com dois quilos cada.

Após a prisão, o homem informou aos policiais que receberia a quantia de R$ 1 mil para realizar o transporte do material ilícito.

Ele foi encaminhado para a sede da superintendência da Polícia Federal, no bairro Dom Pedro, na avenida Domingos Jorge Velho, para os procedimentos legais. A investigação seguirá por meio de Inquérito Policial, para tentar identificar outros possíveis traficantes envolvidos na ação.