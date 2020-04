'Delivery de drogas' é apreendido em Manaus com ajuda de cão Odin

Manaus – Com destinos para todo Brasil, foram encontrados pacotes contendo cerca de um quilo de drogas em envelopes postais nesta quarta-feira (22), numa espécie de serviço de ‘’delivery’’ de produtos ilícitos em Manaus.

As drogas tinham como destino as cidades de São Paulo/SP, Bertioga/SP, Salvador/BA, Lauro de Freitas/BA, Goiânia/GO, Juiz de Fora/MG e Brasília/DF. Em alguns envelopes havia instruções de uso do haxixe e foi possível identificar o remetente e destinatário das drogas.

A ação da Receita Federal identificou o uso do serviço postal para envio de drogas como estratégia adotada por traficantes, e o Serviço de Vigilância e Repressão ao Combate ao Contrabando e Descaminho da Alfândega do Porto de Manaus (SEREP) realizou operações, em que detectou oito pacotes contendo haxixe, skunk e semente de maconha no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE) dos Correios.

A Alfândega do Porto de Manaus contou com a participação da Equipe K9, que possui o agente canino Odin. O cão farejador já foi fundamental em apreensões de drogas ilícitas na cidade de Manaus.

Apesar das pequenas quantidades apreendidas, a Receita Federal ressaltou a importância da operação para identificar quem envia e quem recebe as drogas. As informações são repassadas para os órgãos policiais, podendo resultar em investigações e grandes operações de combate ao tráfico de drogas em Manaus.