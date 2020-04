Assaltante de loteria no Dom Pedro é reconhecido nas imagens e preso

O suspeito contou com o apoio de um comparsa durante o crime | Foto: Divulgação

Manaus - Um jovem de 24 anos, que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso na madrugada desta quinta-feira (17), na comunidade Mundo Novo, na Zona Norte de Manaus, por policiais militares da Força Tática. A equipe recebeu informações sobre a localização do suspeito de envolvimento no roubo cometido em uma loteria situada na avenida Pedro Teixeira , no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, ocorrido na última segunda-feira (20).

Segundo a equipe da Força Tática, a delação anônima indicava que o rapaz estava na rua Aramita e os policiais se deslocaram até o ponto indicado por volta das 3h30. O suspeito percebeu a presença da viatura e tentou fugir, mas acabou sendo detido. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38 e seis munições intactas. Aos policiais, ele confessou ter participado do roubo à loteria, mas não delatou o nome e localização dos comparsas.

O rapaz foi conduzido ao prédio do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

O crime

Câmeras de segurança registraram o momento em que dois criminosos invadiram a loteria e renderam os funcionários do local. A quantia levada do estabelecimento não foi revelada e durante a ação o proprietário do lugar foi ferido com coronhadas na cabeça. Clique aqui e veja as imagens do assalto.

A Polícia Civil investiga o caso e trabalha para localizar o outro suspeito.