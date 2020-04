Polícia diz que homem morto a tiros reagiu à abordagem da Rocam

Manaus - Carlos da Silva Lacerda, que tinha 20 anos morreu na manhã desta quinta-feira (23), por volta das 11h, após reagir a uma abordagem policial de policiais militares da Rocam na rua Irajuba, na comunidade Nossa Senhora de Fátima 1, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

Segundo informações de servidores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a equipe da Rocam recebeu uma denúncia anônima informando que o rapaz estaria comercializando drogas no local do fato. Ao chegar no ponto indicado, Carlos teria reagido à abordagem policial e tirado uma granada do bolso para lançar em direção aos policiais.

Devido à ação, os policiais da Rocam tiveram que intervir e atingiram o suspeito com pelo menos três tiros. Carlos ainda chegou a ser socorrido e conduzido ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, mas acabou não resistindo ao ferimento.

Durante a ação foi apreendida uma pistola calibre 9 milímetros, com 14 munições, além de 60 porções de drogas e uma granada. Policiais da Rocam prestaram esclarecimentos no prédio da DEHS.

A polícia disse que a família de Carlos confirmou, aos policiais, que ele era envolvido com o tráfico de drogas na área. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo do jovem.