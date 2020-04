Irmãos são presos pelo crime de roubo no bairro Colônia Terra Nova

Manaus - Os irmãos Darlison Gomes de Moura, de 22 anos, e Gleison Gomes de Moura, de 25 anos, foram presos na manhã desta quinta-feira (23), por volta das 8h, na rua Kiriri, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus, em cumprimento a mandados de prisão preventiva por crime de roubo.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), no último domingo (19), por volta das 2h, Darlison entrou em uma pousada, naquele mesmo bairro, com uma faca para cometer roubo.

"Ele entrou no estabelecimento, mas acabou se deparando com uma funcionária do lugar. Ela foi atacada pelo Darlison e esfaqueada com uma faca de mesa na região das costas e mãos após tentar lutar para se livrar. Outras funcionárias do lugar ouviram os gritos de socorro da vítima e atiraram objetos contra o agressor, que acabou fugindo", explicou Goes.

O delegado informou ainda, que, durante as investigações em torno do caso, a proprietária do lugar informou que Darlison já tinha invadido o local outras vezes e a polícia conseguiu identificá-lo e representar pelo pedido de prisão preventiva.

"Fizemos um levantamento sobre o que poderíamos encontrar durante a ação policial e identificamos que Gleison, que é irmão de Darlison, tinha um mandado de prisão em razão de sentença condenatória por roubo. Chegamos a casa dos suspeitos e fizemos a prisão deles. Eles não tiveram nenhuma reação", relatou a autoridade policial.

Procedimentos

Darlison e Gleison foram conduzidos ao prédio da Derfd, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Eles irão ficar à disposição da Justiça.