Homem agride pais e é preso no Amazonas

Delegacia de Cacau Pirera, Iranduba | Foto: Divulgação/Secom

Iranduba (AM) - Na tarde de quarta-feira (22/04), por volta das 16h30, foi registrada no Posto de Policiamento Integrado (PPI) do Distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba, a prisão em flagrante um indivíduo de 23 anos, pelos crimes de ameaça e lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, que tiveram como vítimas os pais dele, uma mulher de 54 anos e um homem de 77.

De acordo com o delegado Orlando Amaral, titular do PPI, o homem foi preso na rua Castanheira, bairro Mutirão, naquele município (distante 27 quilômetros em linha reta da capital).

Na ocasião, policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência no endereço. Quando chegaram ao local, verificaram que o filho havia jogado uma pilha contra a mãe dele. O objeto acertou o nariz da mulher. O pai, ao tentar defender a esposa, foi empurrado contra a cama, momento em que pessoas presentes no local intervieram na ação, imobilizaram o infrator e acionaram a polícia.

“O policial conduziu o jovem até o PPI, onde ele foi autuado em flagrante. Durante depoimento, familiares das vítimas informaram que não é a primeira vez que Anderson agride os pais e que eles não confiam no filho. Por este motivo, acionaram a polícia”, informou a autoridade policial.

Procedimentos

Anderson foi autuado em flagrante por ameaça e lesão corporal, no âmbito da violência doméstica. Ao término dos procedimentos cabíveis no PPI, ele foi encaminhado para a carceragem da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba.