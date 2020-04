Vídeo: Criminoso rende funcionários e assalta padaria na Praça 14

O crime aconteceu em uma panificadora na rua Major Gabriel | Foto: César Gomes

Manaus - Câmeras de segurança já não são o suficiente para intimidar criminosos que continuam assaltando estabelecimentos comerciais, principalmente, aproveitando-se da baixa movimentação nas ruas e da vulnerabilidade dos locais. Na noite de quarta-feira (22), por volta das 18h55, uma panificadora localizada na rua Major Gabriel, esquina com a rua Tarumã, no bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul de Manaus, foi o alvo da vez.

Vídeos divulgados em redes sociais flagraram o momento em que um homem - até o momento não identificado - rende funcionários e um cliente do lugar. Após obrigar as vítimas a se deitarem ao chão, ele revira o caixa do estabelecimento.

O suspeito abre as gavetas do local e enche os bolsos de dinheiro. Logo em seguida, ele foge levando aproximadamente R$ 500.

O gerente do local, que preferiu não se identificar, contou ao Em Tempo que essa já é a segunda vez que o estabelecimento é alvo de assaltantes.

"Ele mostrou a arma e rendeu eu e o outro funcionário. Dava para ver que a arma era de verdade e, infelizmente, não temos nem o que fazer em uma situação dessas. Só deixei que ele levasse tudo. Além do dinheiro, ele ainda pegou dois aparelhos celulares. Trabalhamos com a sensação de medo", relatou.

Segundo o funcionário, no momento da fuga, o suspeito ainda o ofendeu com palavras de baixo calão. Cinco minutos após o crime, a viatura da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência, mas o suspeito ainda não foi preso.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e denúncias sobre a identidade do assaltante podem ser feitas aos números 181 e 190 das forças policiais da Segurança Pública do Amazonas.

Veja o vídeo que registrou a ação do suspeito: