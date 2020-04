Integrante do 'Bonde do 13' é apreendido no interior do Amazonas

Material apreendido com o adolescente | Foto: Divulgação

Boca do Acre - Um adolescente de 14 anos foi apreendido na tarde desta quinta-feira (23), por volta das 13h40, em Boca do Acre (município distante 1.028 quilômetros de Manaus), após ser flagrado pela Polícia Militar com duas armas de fogo.

Conforme informações do cabo E.Leite, o adolescente ameaçava pedestres e vizinhos que passavam pelo bairro Maria Leopoldina, em Boca do Acre. A equipe da Força Tática foi até o lugar indicado e localizou o menor com duas armas caseiras, sendo uma de calibre 12 e uma de calibre 28, além 6 munições dos mesmos calibres.

Questionado pelos policiais sobre a origem das armas de fogo, o adolescente relatou que possuía as armas para defesa pessoal e que tinha sido ameaçado por rivais. O menino se intitulou integrante da facção criminosa 'Bonde dos 13', que atua no tráfico de drogas naquele município.

Procedimentos

O adolescente e o material apreendido foram conduzidos ao prédio da 61° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.