Briga por mulher deixa um esfaqueado na arena Amadeu Teixeira

Manaus - Um homem, identificado apenas como “Lágrima”, foi esfaqueado na noite desta quinta-feira (23), por volta das 19h30, após uma confusão na arena Amadeu Teixeira, na avenida Constantino Nery, no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus. O motivo do fato seria uma briga por ciúmes de uma mulher.

Segundo testemunhas, a confusão começou na parte interna do local e “Lágrima” e um outro homem estavam em luta corporal, quando um outro homem - que também mora no local - resolveu se meter na confusão.

As agressões continuaram na parte externa e “Lágrima” foi esfaqueado pelo homem que entrou na confusão.

“Isso foi por conta de uma mulher que deixou um, para ficar com outro. Meu marido foi se meter nessa confusão e acabou fazendo essa besteira de esfaquear o ‘Lágrima’”, contou a esposa do suspeito do crime.

Policiais militares estiveram no local para conter a situação e “Lágrima” foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzido ao HPS 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul. Já o suspeito também foi ferido e,após receber atendimento médico, deverá ser conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O caso será investigado pela Polícia Civil.