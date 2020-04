Droga é apreendida dentro de aparelho de som em barco no Amazonas

Material encontrado no barco | Foto: Divulgação

Manaus - Uma ação conjunta resultou na apreensão de drogas, enviada dentro de um aparelho de som, em uma embarcação no porto do município de Urucurituba (a 207 quilômetros de Manaus). O fato aconteceu na última quinta-feira (24).

Segundo informações do 2° Batalhão de Polícia Militar (BPM), do município de Urucurituba, a denúncia foi realizada pelo encarregado da embarcação.Ele informou que ninguém tinha comparecido ao porto para pegar a encomenda e começaram a suspeitar que tinha algo errado com o objeto.

Segundo os agentes de segurança, ao abrir a caixa, encontraram um aparelho de som. Entretanto, dentro do aparelho foram localizadas mais de 200 gramas de droga.

Após a apreensão do material ilícito, material foi encaminhado pra o 41° Distrito Integrado de Polícia (DIP), do município, onde serão realizadas os procedimentos cabíveis, para tentar localizar os responsáveis da droga.