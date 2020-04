Após roubar motocicleta, adolescente é detido pela população em Manaus

Moto recuperada com o adolescente | Foto: Divulgação

Manaus - Um adolescente de 16 anos foi detido pela população após roubar uma motocicleta. O fato acontece na rua Arari, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O caso aconteceu por volta das 19h da última quinta-feira (24).

Após deter o suspeito, os populares acionaram a 6ª Companhia Interativa Comunitária ( Cicom ), que atendeu a ocorrência. No local, a polícia identificou que a moto apreendida com o adolescente estava com restrição de roubo.

O dono da motocicleta compareceu ao local e recuperou o veículo, modelo Honda CG 150. O adolescente foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), onde foram realizados os procedimentos cabíveis.