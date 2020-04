Após viagem a Anori, jovem é assassinado a tiros ao retornar a Manaus

Manaus - Com vários disparos de arma de fogo, um jovem 19 anos foi morto ao chegar em Manaus acompanhado da esposa. O caso foi na avenida Presidente Kenedy, bairro Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul da capital amazonense. A vítima voltava de Anori (município distante 195km de Manaus) .

O corpo de Sidney Oliveira de Andrade foi removido por volta de 1h da madrugada desta sexta-feira (24), por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML). Segundo a viúva, identifica apenas como Keila, que estava presente no momento da ação criminosa, o assassino atirou pelo menos cinco vezes contra Sidney.

Ainda segundo Keila, durante a viagem com destino Anori-Manaus, ela teria suspeitado que uma pessoa fotografou o marido. Há suspeitas de que essa pessoa possa ter avisado sobre a chegada de Sidney em Manaus.