Homem bebe, briga com locador de imóvel e é detido no Coroado

O suspeito foi apresentado no 14° DIP | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Um homem de 37 anos foi detido na tarde desta sexta-feira (24), por volta das 14h30, na rua São Pedro, no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus, após uma confusão com o locador do prédio de quitinetes onde mora. O suspeito ficou alterado e passou a brigar com pessoas que passavam pela rua.

Segundo a equipe da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a guarnição foi acionada pelo filho da vítima, que também se meteu na confusão. O suspeito foi detido pela polícia pelos atos.

A companheira dele contou ao Em Tempo que o homem estava sob efeitos de bebidas alcoólicas e que iria assar peixe, momento em que a confusão começou. Por estar alterado, o homem acabou mexendo com várias pessoas que passavam na rua tentando criar confusão.

Procedimentos

O homem foi conduzido ao prédio do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.