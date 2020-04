Homem é executado por 'pistoleiros' na Compensa

O caso aconteceu no fim da tarde desta sexta-feira (24) | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Almir Maquiné da Fonseca, conhecido como "Maquiné", foi executado a tiros na tarde desta sexta-feira (24), por volta das 17h30. Ele estava na frente da casa onde morava, na avenida São Pedro, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, o homem estava na calçada do local, quando dois pistoleiros se aproximaram e efetuaram vários tiros. As balas atingiram a vítima na região do peito. Devido a área ser considerada vermelha, moradores não quiseram repassar muitos detalhes à polícia, mas informaram que a vítima cometia roubos na localidade.

Aos policiais, a família da vítima relatou que ele possuía envolvimento com o tráfico de drogas e vinha sendo ameaçado de morte por rivais. O Departamento de Perícia Técnico-Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para atender a ocorrência.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).