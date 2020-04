Jovem é detido com motocicleta furtada no bairro Cidade de Deus

| Foto: Suyanne Lima

Manaus - A ajuda da população tem sido fundamental para o trabalho da polícia em solucionar crimes ocorridos na capital. As denúncias anônimas colocam a polícia 'frente a frente' com criminosos e foi assim que na tarde desta sexta-feira (24), por volta das 14h, policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) chegaram até um jovem de 18 anos, identificado como "Fabiano". Ele estava com uma motocicleta com restrição de roubo na casa onde mora na rua das Graunas, na comunidade Nossa Senhora de Fátima 2, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

Conforme a equipe da 13ª Cicom, após receber a delação, os policiais militares se deslocaram até o ponto indicado e verificaram que a motocicleta modelo Honda Fan 125, de cor preta, estava dentro da residência. O jovem foi abordado e, ao ser questionado sobre a origem do automóvel, relatou que havia comprado sem saber a origem.

O suspeito foi detido e conduzido ao prédio do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o verdadeiro proprietário da motocicleta reconheceu o jovem como autor do crime. Um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para investigar o caso. Por não se tratar de um flagrante, o jovem deve responder em liberdade.