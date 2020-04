Homicida é preso com arma caseira em Maués

A arma foi apreendida na casa do suspeito | Foto: Divulgação/PM

Maués - Após ameaçar e 'tocar o terror' contra os próprios familiares, um homem de 24 anos, que estava respondendo em liberdade pelo crime de homicídio, teve a prisão domiciliar revogada e um mandado de prisão expedido em nome dele. O homem descumpriu medidas restritivas. A ação que resultou na prisão dele aconteceu na manhã desta sexta-feira (24), em Maués (município distante 276 quilômetros em linha reta de Manaus).

Conforme o tenente Diego Piccolotto da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), a equipe de policiais se deslocou até a casa do suspeito com intuito de cumprir uma ordem judicial expedida pela 2ª Vara daquele município e, ao chegarem no endereço indicado, localizaram uma arma de fogo de fabricação caseira de calibre 36 e uma munição não deflagrada.

Procedimentos

O suspeito foi apresentado na 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde deve ficar à disposição da Justiça. O material apreendido também foi apresentado na unidade policial.