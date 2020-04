Em Tefé, vizinho ateia fogo para matar mulher e criança de 7 anos

Manaus - Policiais militares do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM) detiveram, na noite da última quarta-feira (22/04), no município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), um homem de 59 anos, apontado como autor de um incêndio criminoso, tendo como vítimas uma mulher de 20 anos e sua filha, de apenas 7 meses de idade.



Segundo policiais que atenderam à ocorrência, a vítima esteve no quartel do 3º BPM, em estado de choque, por volta das 20h30, relatando que morava em um quarto alugado na rua Monteiro de Souza, área central do município, e que seu vizinho teria fogo em seu colchão com o intuito de matá-la, juntamente com sua filha de 7 meses.

A guarnição se dirigiu de imediato ao local e constatou a veracidade dos fatos. No imóvel, populares já haviam controlado o fogo que estava se alastrando pelo quarto da vítima. O homem indicado como causador do incêndio foi localizado nas proximidades, sendo detido e conduzido ao 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

*Com informações da assessoria