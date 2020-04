Corpo de homem é encontrado boiando perto do Porto da Ceasa em Manaus

O homem não foi identificado | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no rio Negro, na manhã deste sábado (25), nas proximidades do Porto da Ceasa (Zona Sul).

Conforme testemunhas, populares que estavam no local, eles avistaram o cadáver boiando e acionaram uma viatura da Polícia Militar que fazia patrulhamento na região. A polícia chamou uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Conforme a assessoria de impressa da corporação, a ocorrência foi atendida por volta das 7h20 e com o auxílio de uma lancha conseguiram fazer a retirada do corpo da água.

Ainda segundo o CBMAM, a vítima não tinha nenhum documento de identificação e aparentava ter cerca de 42 anos. O cadáver foi levado para a sede do pelotão fluvial dos bombeiros, no Centro, de onde foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Testemunhas informaram, ainda, que o corpo da vítima não apresentava nenhuma marca de violência. O homem vestia camiseta vermelha, bermuda jeans e calçava chinelo, não foram divulgadas outras características que possam identifica-lo. A suspeita é que ele possa ter sido vítima de afogamento. Entretanto, somente o exame de necropsia do IML deverá apontar as reais causas da morte.