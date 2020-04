'Chico' é acusado de matar vizinho com 7 facadas na Cidade de Deus

| Foto: Divulgação

Manaus - Após ser atingido com sete facadas e passar dois dias internado no Hospital Platão Araújo, o autônomo Francisco Nilson Lira, 44 anos, morreu na noite desta sexta-feira (24). O crime aconteceu, na última quarta-feira (22), na casa da vítima, localizada na rua Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Cidade de Deus (Zona Norte).

Não há informações detalhadas sobre as circunstâncias e a motivação do assassinato. Conforme o registro da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o autor das facadas era um vizinho da vítima, identificado apenas como "Chico". O suspeito atacou a vítima com sete facadas e fugiu do local.

O autônomo ainda chegou a ser socorrido e levado ao pronto-socorro, mas por volta das 23h40 de sexta não resistiu e morreu na unidade de saúde. Na madrugada deste sábado (25), o corpo de Francisco foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

A equipe de reportagem foi até a rua onde fica a casa da vítima, mas não localizou o imóvel. A Polícia Civil segue em busca do paradeiro do suspeito do crime.