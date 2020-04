Vídeo: Suspeito de roubar motorista de app é agredido até a morte

Suspeito ainda foi levado para o hospital mas chegou morto | Foto: Divulgação

Manaus - Após não conseguir obter sucesso em um assalto a um motorista de aplicativos, o jovem Luan Braga Oliveira, 18 anos, foi agredido até a morte na noite do último sábado (25). O linchamento aconteceu na rua 85 do Núcleo 15, no bairro da Cidade Nova ( Zona Norte).

Conforme a polícia, Luan agiu com outros três comparsas. O quarteto havia solicitado a corrida por um aplicativo no bairro Petrópolis (Zona Sul). Durante o trajeto foi anunciado o roubo e renderam o motorista.

Sob ameças, o trabalhador passou a conduzir os suspeitos por vários bairros da capital, enquanto eles cometiam assaltos.

O motorista passou a ser monitorado por um grupo de amigos de profissão, que percebeu que ele estava em perigo. Os trabalhadores da categoria se mobilizaram e conseguiram localizar o veículo do companheiro, no bairro Cidade Nova.

Os suspeitos foram cercados, retirados de dentro do carro e agredidos em via pública. Policiais militares foram acionados para conter a fúria dos motoristas, mas Luan já estava desmaiado na rua. Ele e os comparsas foram levados para o Hospital João Lúcio, na Zona Leste, entretanto, o jovem chegou morto na unidade de saúde.

O corpo de Luan foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e os outros três suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados, foram encaminhados à uma unidade policial, onde permanecem à disposição da Justiça.