Homem tem casa invadida e é morto com várias facadas na Zona Norte

Manaus - No inicio da manhã deste domingo (26), o autônomo Henrique Calabe Costa Moreira, 26 anos, teve a casa invadida e foi assassinado com inúmeras facadas. O fato ocorreu na rua Sinagoga, bairro Colônia Terra Nova ( Zona Norte).

As circunstâncias do crime não foram informadas pela polícia. A equipe da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), atendeu a ocorrência por volta das 6h, mas quando chegou no local a vítima já estava morta.

Moradores da localidade evitaram dar detalhes sobre o caso e relataram que a área onde fica o imóvel da vítima é considerada vermelha, devido o tráfico de drogas. A família de Henrique não foi encontrada.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A autoria e motivação do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).