Ladrões entram pelo telhado de UBS e furtam equipamentos em Manaus

Foram retiradas as Centrais de Processamento de Dados (CPU) de cinco computadores | Foto: Divulgação

Manaus- Uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e um laboratório foram invadidos por ladrões na madrugada desta domingo (26). Os bandidos entraram pelo telhado, cortaram parte da fiação e furtaram aparelhos tecnológicos do local.

A UBS e o Laboratório Distrital Sul, ambos localizados na rua Dona Mimi, no Morro da Liberdade (Zona Sul), foram alvos dos bandidos. Segundo informações da Prefeitura, na unidade de saúde, foram retiradas as Centrais de Processamento de Dados (CPU) de cinco computadores, mas que não foram levadas. A fiação da caixa do sistema de segurança foi cortada.

Do Laboratório Distrital Sul foram furtados dois teclados de aparelhos de hematologia, um notebook e uma CPU. Também no laboratório, a fiação do sistema de segurança foi cortada para impedir a identificação dos assaltantes. A empresa de monitoramento foi acionada e a polícia esteve no local para fazer o registro da ocorrência.





*com informações da assessoria