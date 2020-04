Namorada é suspeita de matar jovem no AM, denuncia família à polícia

Itacoatiara - O jovem Daniel Tavares Alves, conhecido como “Zidane”, de 22 anos, morreu, na madrugada desta segunda-feira (27), após ser atingido com uma facada na região do tórax. O crime aconteceu na rua Tocantins, conjunto Mutirão, bairro São Francisco, em Itacoatiara (distante 176 quilômetros de Manaus).

De acordo com a Polícia Militar do município, a namorada do jovem, identificada até o momento apenas como Kamilly, é apontada pela família da vítima como a principal suspeita do crime.

A PM informou, ainda, que o crime aconteceu durante uma discussão do casal, que já apresentava um histórico de constantes brigas devido ciúmes. Na última briga, que iniciou durante a noite de domingo (26), Kamilly teria se armado com a faca e desferido um golpe abaixo de uma das axilas de “Zidane”.

Ainda conforme a apuração da polícia, ao ver o namorado sangrando, Kamilly pediu ajuda de familiares dele e disse apenas que “Zidane” tinha se furado, sem detalhes. A vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiu. Qundo soube da morte de Daniel, a suspeita fugiu da unidade de saúde.

Conforme a Polícia Civil, um tio de Daniel, um homem de 51 anos, compareceu na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara e registrou o Boletim de Ocorrência (B.O). O familiar relatou que desde a morte do sobrinho, a namorada da vítima está sumida. O caso segue em investigação.