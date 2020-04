Presos por furto e corrupção de menores em Santa Isabel do Rio Negro

| Foto:

Santa Isabel do Rio Negro - Na última sexta-feira (24) por volta das 8h, policiais civis da 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Santa Isabel do Rio Negro (distante 630 quilômetros em linha reta de Manaus), em ação conjunta com policiais militares, prenderam em flagrante Alciney Gonçalves de Souza, de 21 anos, e Gleyson Siqueira, 18, pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores. A prisão aconteceu em locais distintos daquele município. Segundo Aldiney Nogueira, titular da unidade policial, o crime aconteceu na madrugada do último dia 22.

Na ocasião, os infratores se utilizaram de dois menores de idade, sendo um de 16 e outro de 15 anos, para que eles entrassem pelo telhado de um estabelecimento comercial, no centro da cidade, enquanto Alciney e Gleyson ficaram do lado de fora da loja, vigiando.

Foram furtados do local diversos objetos, como celulares, relógios, cordões, bijuterias, pendrive, caixa de som, óculos de sol. “Após diversas diligências e denúncias anônimas da população, conseguimos identificar os infratores e os menores de idade, que confessaram as autorias dos crimes”, disse o delegado.

Procedimentos

Alciney Gonçalves e Gleyson Siqueira foram autuados pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores. Após os trâmites cabíveis os dois foram liberados e responderão pelos crimes em liberdade.