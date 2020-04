Pai reconhece estuprador da filha e espanca suspeito em Manaus

Suspeito conduzido por policiais no 6º DIP | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - "Eu só queria fazer justiça com as próprias mãos'. Essa foi a forma que o pai de uma criança vítima de estupro tentou penalizar o suspeito de cometer o crime, na tarde desta segunda-feira (27), na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus. Nenhum dos envolvidos no caso teve a identidade divulgada.

Testemunhas informaram ao portal EM TEMPO, que o homem reconheceu o estuprador e não conteve a revolta. As agressões aconteceram em frente a uma loja de autopeças.

"O homem só falava que estava batendo no suspeito porque ele abusou de uma filha dele. Muitos funcionários estavam no intervalo do almoço. Os poucos que estavam na loja não quiseram se envolver na briga. Até mesmo pela justificativa usada pelo pai que teve a filha estuprada", contou uma vendedora, que pediu para não ter o nome divulgado.

Uma equipe da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência e prendeu o agressor. O homem relatou aos policiais que o crime de estupro aconteceu há cerca de dois anos. O homem teria abusado da menina, que na época tinha 10 anos.

Ferido, o suspeito foi levado pelos policiais para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde ele recebeu atendimento médico. O agressor foi orientado pela equipe da 27ª Cicom a comparecer no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para concluir o registro de ocorrência, mas o homem não apareceu na unidade policial.