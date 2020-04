Bêbado, homem surta, esfaqueia irmã e a mãe durante briga em Manaus

O caso foi registrado na delegacia da Mulher | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus - Descontrolado após consumir bebidas alcoólicas, um homem, de 35 anos, feriu a golpes de faca a irmã mais velha, uma mulher de 42 anos, e a própria mãe dele, uma idosa de 69 anos. O suspeito foi preso na noite do último domingo (26) e autuado por lesão por lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), o crime aconteceu por volta das 17h, na casa do suspeito, localizada na comunidade Bela Vista, bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus.

Na ocasião, o homem - que estava bêbado - teve uma discussão com os familiares e, após um surto, esfaqueou a irmã dele. O golpe atingiu a mulher na região da cabeça. Na tentativa de impedir as agressões, a mãe deles, também foi esfaqueada pelo autor. A idosa foi atingida no antebraço.

Policiais da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) conduziram o suspeito e as vítimas até o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Chapot Prevost.

Depois de receberem atendimento médico, os envolvidos foram encaminhados à sede da DECCM, na Zona Centro-Sul, onde o suspeito foi atuado em flagrante por lesão corporal.