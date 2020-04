Jovem baleado diz que traficante ordenou que ele fosse morto

Vítima recebeu atendimento no Hospital Platão Araújo | Foto: Reprodução

Manaus - Um adolescente de 17 anos sofreu uma tentativa de homicídio na tarde do último domingo (26), na rua Sandoval Laje, conjunto Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

A vítima foi baleada no braço direito e foi socorrida por moradores. O adolescente foi levado para o Hospital e Pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste da capital.

Na unidade de saúde, o jovem foi questionado por policiais militares da 27ª Companhia interativa Comunitária (Cicom) a respeito do ferimento e as circunstâncias sobre o ataque que sofreu.

Segundo o relato da vítima, o autor do disparo é um suposto traficante do bairro Novo Aleixo, que que teria ordenado a morte do adolescente. O jovem evitou dar outros detalhes aos policiais.

Apesar de ser menor de idade, os policiais militares constataram que a vítima tem passagem por furto e lesão corporal. A suspeita é que a tentativa de homicídio tenha relação com um acerto de contas.