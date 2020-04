Bando rende frentistas e explode cofre de posto de gasolina em Manaus

Câmeras de segurança registaram toda a ação dos criminosos | Autor: Divulgação

Manaus - Quatro homens, ainda não identificados, renderam três funcionários e explodiram um cofre do posto de gasolina de bandeira Atem, localizado na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (28).

Os quatro criminosos pediram um carro por aplicativo e surpreenderam o motorista durante a viagem. Eles pararam no posto de gasolina e anunciaram o assalto. A ação começou por volta das 3h.

Três funcionários foram rendidos e obrigados a entrar na loja de conveniência, enquanto outros criminosos já posicionavam os artefatos explosivos no cofre.

Os assaltantes explodiram o cofre, ocasionando o desabamento de uma parte do teto no posto. Eles pegaram toda a renda do cofre e fugiram.

A ação começou por volta das 3h | Foto: Bianca Ribeiro

Os frentistas acionaram a polícia, que ao chegar no local, identificou um artefato no local que não havia explodido. Eles logo acionaram O Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte), para fazer a detonação do material.

A 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom, e o Corpo de Bombeiros foram acionados para fazer o isolamento da área e ajudar no suporte da ocorrência.

Segundo o major Mesquita Feitosa, um artefato secundário foi deixado pelos criminosos no local.

Parte do teto caiu durante a explosão | Foto: Divulgação

"Nós passamos a atuar no objeto suspeito, após os procedimentos preliminares e, ao realizar a verificação do local, procedemos com a desativação do artefato explosivo", disse o major do Marte, que realizou a explosão com segurança.

As câmeras de segurança do local flagraram toda a ação dos assaltantes, a perícia irá analisar as imagens para tentar localizar os responsáveis da ação criminosa.