Jovem é coagida por traficantes do CV e dedura rivais da FDN em Manaus

A mulher é coagida a deletar nomes de uma facção criminosa | Foto: reprodução

Manaus - Nesta segunda-feira (27) um vídeo começou a circular nas redes sociais no momento em que mostra uma adolescente sendo coagida por um grupo de homens, supostamente integrante da facção Comando Vermelho (CV).

Na gravação, os homens perguntam de forma grosseira e com muitos palavrões os nomes da facção rival, conhecida como Família do Norte (FDN). A mulher amedrontada e com voz de choro começa a dizer os nomes, entre eles estavam "Netinho" e o irmão, que seriam do bairro Novo Aleixo; "Fernando", do Jorge Teixeira 4; "Pinóquio", do São José 1 no Rip Rap e Vanderley da Central

Veja o vídeo:

A vítima aparece sendo ameaçada | Autor: Reprodução

Um dos integrantes pede para que os comparsas busquem as fotos dos nome citados. "Esses caras são tudo FDN é?", perguntou. No final da filmagem é possível ouvir o que seria alguém manuseando uma arma e girando o tambor de armazenagem de balas. Segundo informações da polícia, a mulher teria sido sequestrada no conjunto Amazonino Mendes, na Zona Norte de Manaus. Não há informações se a vítima está viva ou morta.