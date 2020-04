Rocam prende um dos líderes do Comando Vermelho no Amazonas

Geremeias estava tocando o terror no Mauazinho | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus - Apontado como um dos líderes do Comando Vermelho no Amazonas, Geremias Ribeiro da Silva, de 36 anos, conhecido como "Gerê", foi preso na manhã desta terça-feira (28), pela Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), com um verdadeiro arsenal, no bairro Mauazinho, Zona Sul de Manaus.

A prisão aconteceu após denúncias anônimas, feitas para o WhatsApp da Rocam, segundo o capitão Audvan. Com "Gerê", a polícia encontrou um fuzil colt calibre 5,56mm, uma pistola Glock 40mm, um revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 32.

"Este foragido estava aterrorizando moradores do Mauazinho com um fuzil, decretando toque de recolher para a população. Com as denúncias, organizamos uma operação e conseguimos realizar a prisão de Geremias", disse o capitão.

Material apreendido com o criminoso | Foto: Bianca Ribeiro

Ainda segundo Audvan, o suspeito já responde por vários homicídios e já confessou quatro deles, ele também tem dois mandados de prisão por homicídio e por fugir do sistema prisional ,em maio de 2018.

Pistoleiro do “Mano G”

Geremias também é apontado como pistoleiro do narcotraficante e um dos chefões do CV no estado Gelson Carnaúba, o “Mano G”, que cumpre pena em um presídio Federal. "Gerê" já tinha sido preso em 2017, em um apartamento no Viver Melhor, na Zona Norte, por outra fuga do sistema prisional, em 2014.

| Foto:

Na época, Geremias relatou à Secretária Especializada em Operações Especiais (Seaop), que fez a prisão, que tinha medo de morrer dentro dos presídios, por conta do racha entre “Mano G” e João Pinto Carioca, o “João Branco”.

Agora, Geremias foi levado para o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), para procedimentos cabíveis. De lá, deve ser encaminhado para uma das unidades prisionais da capital amazonense.