Homem é preso pelo latrocínio de idoso no Centro de Manaus

Manaus - Breno Pimenta Pereira, de 21 anos, foi preso na noite de segunda-feira (27), por volta das 21h30, no Terminal de Integração 4, na Zona Norte de Manaus, em cumprimento à mandado de prisão preventiva pelo crime de latrocínio, que teve como vítima o idoso Antônio Correia Cabral, de 64 anos. O crime aconteceu no dia 23 de dezembro de 2019, na rua Comendador Clementino, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus.

Conforme o delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), o corpo da vítima foi encontrado em estado de decomposição e com sinais de luta corporal. A polícia apurou que vários objetos haviam sumido do local.

"Ao longo das investigações, verificamos que a autoria do crime era de Breno e representamos pelo pedido de prisão preventiva dele. Ele é um homem de alta periculosidade e já possuía outros mandados de prisão pela prática de roubos. Após a prisão, Breno confessou o crime", contou a autoridade policial.

Procedimentos

Breno foi conduzido ao prédio da Derfd, onde foi indiciado pelo crime de latrocínio. Após os procedimentos cabíveis, ele passará por audiência de custódia via videoconferência e permanecerá à disposição da Justiça.