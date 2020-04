Grupamento Marte desativa explosivo em posto de gasolina de Manaus

| Foto:

MANAUS (AM) - Policiais militares do Grupamento de Manejo em Artefatos Explosivos (Marte) informaram que desativaram um suposto artefato dentro de um posto de gasolina na avenida Torquato Tapajós, no bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus, na manhã desta terça-feira (28/04).

O Grupamento foi acionado pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) para verificar um possível artefato explosivo, que teria usado para abrir o cofre do posto de gasolina.

Os envolvidos no crime já tinham fugido do local, levando o dinheiro da empresa.

| Foto: Divulgação

A equipe de policiais foi ao local mencionado e encontraram o artefato e tomaram todas as medidas de segurança cabíveis para realizar a sua desativação. O explosivo foi desativado com sucesso e o Departamento de Perícia da Polícia Civil foi acionado para as investigações.

Leia mais:

Bando rende frentistas e explode cofre de postos de gasolina em Manaus