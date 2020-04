Dupla é detida com motocicleta roubada e confessa assalto em drogaria

O jovem de 19 anos foi apresentado no 14° DIP | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Um jovem de 19 anos e um adolescente de 17 anos foram flagrados na tarde desta terça-feira (28), por volta das 13h30, por equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), com uma motocicleta com restrição de roubo na rua Lábrea, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus. Os dois confessam terem cometido um assalto no dia 13 deste mês em uma drogaria naquela mesma zona.

Segundo policiais militares da Rocam, a equipe recebeu uma denúncia anônima informando que o adolescente estava no local e que ele era suspeito de cometer o assalto a drogaria que foi filmado e teve alta repercussão na imprensa.

Ao atenderem a ocorrência, os jovens foram localizados em atitude suspeita. Em consulta a placa da motocicleta modelo Fan 150 de placa PHR-7B03 que possuía restrição de roubo. Ao serem questionados sobre a origem da motocicleta, a dupla confessou que havia roubado o veículo no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte.

Arma e motocicleta apreendida | Foto: Suyanne Lima

Os suspeitos também informaram terem cometido o roubo a drogaria. Enquanto o adolescente entrou no estabelecimento, o comparsa ficou na motocicleta esperando para dar fuga. Durante a prisão, foi apreendida uma arma caseira.

Procedimentos

O adolescente foi apreendido e conduzido ao prédio da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai). Já o comparsa foi levado ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A dupla ficará à disposição da Justiça.

Confira a reportagem na delegacia: