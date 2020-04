No AM, homem posta foto de arma no status e é preso com comparsa

Material apreendido durante a ação policial | Foto: Divulgação

Maués - Uma dupla, sendo um homem de 26 anos de idade e o comparsa de 41 anos, foram presos na tarde desta terça-feira (28), por volta das 13h, após uma ação policial realizada no bairro Senador José Esteves, em Maués (distante 276 quilômetros em linha reta de Manaus). Com eles, a polícia apreendeu duas armas de fogo.

Conforme a equipe da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina, quando abordaram o homem de 26 anos em atitude suspeita e em seguida os policiais confrontaram o suspeito sobre a foto de uma arma de fogo que ele havia postado no status de um aplicativo de mensagens instantâneas.

O homem acabou confessando aos policiais que o comparsa dele de 41 anos estava guardando as armas de fogo em um local naquele mesmo bairro. A polícia foi até o ponto indicado e conseguiu apreender o suspeito com duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 38 com numeração suprimida e uma espingarda calibre 16.

No celular do homem de 26 anos, foram encontrados vários depósitos em nome de traficantes que atuam naquele município e anotações da prática ilícita. O rapaz confessou que atuava como contador de um grupo criminoso.

Procedimentos

A dupla foi conduzida ao prédio da 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Eles permanecem à disposição da Justiça.