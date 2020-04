Ladrões invadem casa e deixam família trancada no banheiro em Manaus

Era por volta das 3h30 quando as vítimas foram surpreendidas pelos bandidos e feitas reféns | Foto: Reprodução

Manaus - Há tempos que o manauara convive com a sensação de insegurança nas ruas da capital amazonense e nem dentro da própria casa a população está segura. O exemplo mais recente desse cenário aconteceu na madrugada desta terça-feira (28). Uma família inteira viveu momentos de terror ao ter a casa, localizada na rua Jonas da Silva, bairro São Francisco, Zona Sul, invadida por três criminosos.

Era por volta das 3h30 quando as vítimas foram surpreendidas pelos bandidos e feitas reféns. O que chama a atenção é que entre os suspeitos estava uma mulher, segundo a Polícia Militar.

O trio rendeu a família e a trancou dentro de um dos banheiros do imóvel. Depois começaram a recolher os pertences do local.

No total, os ladrões levaram duas televisões, dois notebooks, um violão e R$ 800, em espécie. Além da chave do carro da família, mas não levaram o veículo. A polícia suspeita que um quarto suspeito auxiliou na fuga dos comparsas utilizando outro automóvel.

Após a fuga dos criminosos, as vítimas conseguiram escapar e pedir ajuda. A 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada, mas não conseguiu localizar os suspeitos.

As vítimas foram orientadas pela equipe da 1ª Cicom a registrar Boletim de Ocorrência (B.O) na delegacia do bairro para que a Polícia Civil inicie a investigação do caso.