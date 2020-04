Vendedor ambulante é morto a facadas no interior do Amazonas

O caso segue em investigação | Foto: Divulgação

Novo Airão - O vendedor ambulante Felipe Santos de Oliveira, 23 anos, foi morto a facadas na manhã da última segunda-feira (27), em Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus). O corpo dele foi encontrado por moradores na rua Castelo Branco, no Centro da cidade.

A equipe do 6º Grupamento da Polícia Militar (GPM) do município atendeu a ocorrência, por volta das 5h da manhã, mas a vítima já estava sem vida no local.

De acordo com o Delegado Renato Simões, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Novo Airão, Felipe já possuía passagem por envolvimento com entorpecentes e por furtos.

A ficha criminal do vendedor gerou a suspeita que o assassinato dele tenha sido motivado por um acerto de contas. Não há informações sobre os autores do crime.

O corpo de Felipe foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte da capital, onde passou por exame de necrópsia. O homicídio segue em investigação.