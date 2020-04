Homicida é preso ao tentar sacar auxílio emergencial em Manaus

O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (29) | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Wellington Nascimento Júnior, de 30 anos, foi preso, na manhã desta quarta-feira (29), por volta das 10h, em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal na avenida Autaz Mirim, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, enquanto aguardava na fila para fazer o saque do auxilio emergencial. O homem estava sendo procurado pela polícia pelo crime de homicídio cometido no ano passado.

Conforme o tenente Nildo, da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os policiais estavam fazendo patrulhamento de rotina pela área quando reconheceram o suspeito, que já é conhecido no mundo do crime. O homem ainda tentou se esconder em meio à aglomeração de pessoas no lugar, mas acabou sendo abordado pela equipe policial.

"Quando ele percebeu nossa presença, ainda tentou se esconder, mas ele é um velho conhecido de prisões aqui na área. Ele insistia em dizer que não era ele, que não tinha cometido nenhum homicídio. Constatamos que havia um mandado de prisão em prisão em aberto no nome dele e o levamos à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)", explicou a autoridade.

Wellington já tinha sido preso pelo menos três vezes pela equipe da 14ª Cicom pelo crime de tráfico de drogas. Agora ele permanece à disposição da Justiça.