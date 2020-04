Autores de homicídios em Maués são presos pela polícia

Diego Wilasson Mendes, a esquerda e Jacó do Carmo Tavares, a direita, foram mortos na última segunda-feira (27) | Foto: Divulgação

Maués - A violência e mortes por vingança e disputa por tráfico de drogas tem assustado os moradores de Maués (município distante 276 quilômetros em linha reta de Manaus). Nesta quarta-feira (29), policiais civis da 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) conseguiram elucidar e prender autores de dois homicídios que aconteceram na madrugada da última segunda-feira (27) e tiveram como vítimas Diego Wilasson Mendes, que tinha 25 anos, e Jacó do Carmo Tavares, que tinha 26 anos de idade.

Conforme o delegado Rafael Schmidt, titular da 48ª DIP, o primeiro a morrer foi Diego, por volta de meia-noite e meia. O crime aconteceu na rua Oito, do bairro Donga Michiles, quando a vítima foi atingida por tiros disparados por um homem e acabou não resistindo.

O autor do crime se apresentou espontaneamente na delegacia, na manhã de terça-feira (29), acompanhado de um advogado e informou ao delegado que o crime foi motivado por vingança, devido ao fato de Diego ter matado o sobrinho dele no início deste ano. A arma utilizada no crime foi entregue aos policiais civis.

Já o segundo crime, aconteceu por volta das 1h, na rua Anita Guimarães, no bairro São Domingos, quando Jacó do Carmo foi esfaqueado por sete vezes por um adolescente de 14 anos que contou com a ajuda de Breno Leão da Silva, o "Cara de Frango", um outro homem e outro adolescente de 15 anos ligado aos comparsas. Os suspeitos foram apreendidos na manhã desta quarta-feira (29) e irão responder pelo crime e ato infracional de homicídio.

Conforme a autoridade policial, a faca utilizada no crime foi localizada e apreendida em um terreno baldio ao lado da casa dos autores. Segundo Schmidt, a motivação do crime foi a disputa por ponto de comercialização de drogas na cidade. A vítima já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e roubo.

Procedimentos

Todos os suspeitos foram conduzidos ao prédio da 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) e permanecem à disposição da Justiça.