Em Manaus, PM prende quatro pessoas e recupera dois veículos roubados

Parte do material apreendido pela PM | Foto: Divulgação

Manaus - Nas últimas 24 horas, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu quatro pessoas e apreendeu um adolescente, na capital. As prisões ocorreram pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e receptação. Foram apreendidas seis armas de fogo, várias porções de drogas, 15 munições, dois carregadores de arma de fogo e uma balança de precisão.

Policiais militares das Rondas Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem de 36 anos no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus. Com ele, a guarnição encontrou uma arma de fogo calibre 38 com duas munições intactas, uma espingarda calibre 32 com duas munições intactas, uma pistola com carregador e três munições intactas, além de um fuzil calibre 556 com um carregador e oito munições intactas.

Na Delegacia Especializada em Repressão ao Crime Organizado (DRCO), onde ele foi flagranteado por porte ilegal de arma de fogo, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de roubo.

Na invasão Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste, um jovem de 18 anos foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido. Com a dupla, durante a abordagem, os policiais militares encontraram uma motocicleta com restrição de roubo e uma arma de fogo de fabricação caseira. Eles foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na rua Mutum Açu, bairro Monte Sião, um jovem de 19 anos foi preso em flagrante após a abordagem de policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Com ele, a guarnição encontrou 59 trouxinhas de maconha, 31 kits de pasta base e oxi, além de 23 trouxinhas de cocaína e uma balança de precisão. O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas e levado ao 14º DIP.

Veículos recuperados

Motocicleta Honda CG 160 Fan, cor cinza, placa PHR-7B03

Veículo Fiat Up, cor branca, PHE-4J11

*Com informações da assessoria