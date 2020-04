Ossada é encontrada em área de mata do Tarumã

Documentos encontrados no local da ocorrência | Foto: Divulgação

Manaus - Uma ossada humana foi encontrada no final da tarde desta sexta-feira (29), por moradores em uma área de mata nas proximidades do ramal da Praia Dourada, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. Ao lado da ossada, a polícia encontrou documentos em nome da manicure Maria do Perpétuo Socorro da Silva Maia, de 49 anos, que estava desaparecida desde a manhã do dia 1º de fevereiro deste ano.

No local do crime, cabelos estavam junto aos ossos espalhados no lugar. Além de documentos e cartões pessoais, uma bolsa feminina e vários pertences pessoais, como sapato e produtos de higiene, também foram localizados.

Conforme o Boletim de Ocorrência do desaparecimento, no dia em que desapareceu, Maria saiu por volta das 10h, da casa onde morava, situada no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste. Na ocasião, a manicure informou que iria encontrar uma amiga, na avenida Lourenço da Silva Braga, próximo ao porto da Manaus Moderna, bairro Centro, Zona Sul da capital. Desde então, não foi mais vista por familiares.

A 20ª Cicom isolou a área do encontro de cadáver | Foto: Divulgação

A equipe da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência e isolou o lugar. As equipes do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender a ocorrência.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).